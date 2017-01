Con una soja a US$ 400 por ton. “es buen momento para ir tomando posición”

Mientras las estimaciones de pérdida de la cosecha argentina de soja continúe aumentando por el impacto climático, los valores de la soja se fortalecen en el mercado de valores de Chicago. La soja se posicionó muy cerca de los US$ 400 por tonelada en la posición julio.

A estos precios “es un buen momento para ir tomando posición, porque los cultivos están en muy buena condición”, comentó Hugo Feo. El encargado de Logística y Comercio de MSU Uruguay dijo, en Valor Agregado en Carve, que es impensado llegar a la cosecha con un volumen totalmente sin vender, sería una locura con los precios actuales”.

Feo aseguró que esta suba “inesperada” está claramente marcada por las inundaciones que afectan a las zonas agrícolas de Argentina y algún paro de transporte que se ha desarrollado en Brasil. De todas maneras, “no esperábamos alcanzar los US$ 400 por tonelada de soja”.

Por su parte, Rinaldo Mazzilli, productor agrícola ganadero del litoral del país, dijo en Valor Agregado que el precio de la soja “va a estar cómodamente en los US$ 400 debido a una mayor demanda de China y la situación que está experimentando Argentina”. Mazzilli reiteró que “hoy la demanda está comandando el mercado de granos”.

Sin embargo, el productor afirmó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) resulta un sostén de precios para que éstos no se disparen, y no cumple la función que debería. “Es mucho más sujetador y bastante mentiroso, los especuladores de la bolsa no lo están tomando como una referencia fundamental como otros años”, agregó.

