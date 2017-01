Mercado lanero local sin operativas; lanas Merino cotizan US$ 6,70

Foto: El País

El comienzo de la segunda parte de la zafra lanera ha demostrado, según Pablo Iramendi, “buenas señales fundamentalmente del fino” que se ve reflejado en los porcentajes de aumento. El presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana del Uruguay dijo, en Valor Agregado en Carve, que “en el mercado local prácticamente no hay operaciones”.

Según el especialista, “hay todo un tema de monedas y de stock que influye y sigue demostrando la tendencia de lo que fue la primera etapa de la zafra: el interés por las lanas finas”.

Iramendi señaló que los usos hoy están más dados para lanas finas que para gruesas, y a diferencia del año pasado, “ha venido demostrando que viene de menos a más con valores que han sido muy satisfactorios”, expresó. El indicador para el fino hoy está en 1.071, “es un valor interesante”.

A nivel local, la referencia para las lanas Corriedale de 28 micras cotiza “US$ 2,50; la grifa celeste US$ 2,70 y la verde US$ 2,90 a US$ 3″, informó Iramendi. Agregó que la Merino “cotiza entre US$ 6,50 y US$ 6,60 la grifa verde y US$ 6 la tradicional. Los lotes más finos superan los US$ 7”.

El principal del gremio dijo que las lanas finas se han vendido a un porcentaje muy alto y “a un dólar por encima de los valores del año pasado, por tanto, la gente a medida que fue esquilando fue vendiendo”. Por el contrario, se vio un porcentaje muy alto de productores que tienen lotes Corriedale y han decidido esperar, porque las colocaciones no son buenas”, indicó.