Mayor oferta de ganado gordo marcó bajas de precios en todas las categorías

Foto: El País

“Los picos de precios quedaron atrás, no se repitieron y se dio una pequeña correción de valores durante la última semana”, comentó Gustavo Basso. El consignatario de ganado dijo que este “ajuste técnico” se debe a “una mejora de la oferta, que se vio atraída por mejores valores, y también coincide en el retorno de las vacaciones”.

Basso explicó, en Valor Agregado en Carve, que los actuales precios son estables y razonables para esta época del año. La reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) marcaron una caída general en todas las categorías, el novillo gordo se ubicó en US$ 2,92 (-2),la vaca en US$ 2,63 (-4) y la vaquillona en US$ 2,76 (-3). En una línea similar, el consignatario dijo que durante esta semana los negocios rondan los US$ 2,90 a US$ 2,95 para los mejores novillos y entre US$ 2,65 a US$ 2,70 por vacas.

Faena. La actividad de bovinos de la última semana registró 44.238 cabezas, unos 7.857 animales menos en comparación a la anterior semana. Ingresaron a planta 19.653 novillos y 23.496 vacas. La planta de mayor actividad fue BPU con 3.719 vacunos (2.610 vacas y 1.041 novillos).