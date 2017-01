Los precios de los lácteos se recuperan en el mercado internacional

Foto: Fonterra

Después de dos caídas consecutivas, el segundo remate del año de la empresa neozelandesa marcó un quiebre positivo en el valor promedio de los lácteos, que se ubicaron en US$ 3.517 por tonelada (+0,6%). En total se comercializaron 22.030 toneladas de productos.

Esta leve suba marca “valores que consideramos estables en el mercado”, comentó Ricardo De Izaguirre. El presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale) dijo, en Valor Agregado en Carve, que las expectativas de precios, según proyecciones internacionales, son de nuevas subas.

De Izaguirre señaló que el mercado está buscando puntos de equilibrios que se podrían establecer en valores por encima de los actuales. Destacó que China, al tener necesidades enormes por productos, podría generar un impacto positivo en los precios si aumenta la demanda de lácteos.

En cuanto a la valorización del resto de los productos, algunos mostraron incrementos y otros se depreciaron en el mercado. La leche en polvo entera, principal producto exportado por Uruguay, sufrió una leve baja de 0,1%, cerrando en US$ 3.283 por tonelada. Además, la leche en polvo descremada cotizó US$ 2.612 por tonelada (-1,6%), la manteca US$ 4.382 por tonelada (+1,6%) y el queso Cheddar US$ 3.940 por tonelada (+1,3).