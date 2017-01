Los caballos árabes serán el centro de atención en Punta del Este

Foto: Rurales El País

Del miércoles 18 al sábado 21 se estará realizando la edición Nº 33 de la Semana Internacional del Caballo Árabe en el Nuevo Centro de Convenciones (Jaguel Avenida Pedragosa Sierra s/n, esquina Avda. Aparicio Saravia) en Punta del Este. Participarán 45 animales de 10 haras.

Daniel Pastorino, presidente de la Sociedad Criadores de caballos Árabes del Uruguay dijo, en Valor Agregado en Carve, que “por varios años se ha celebrado un contrato con el Centro de Convenciones para realizar la exposición ahí con todas las comodidade”.

El jueves 19 desde las 18 hs. se realizarán Pruebas Funcionales, Categoría Árabes al Natural; Breeders & Premium Cup, y Jura de Categorías de Halter. A la misma hora del viernes 20, se realizará la Jura de Campeonatos de Halter, prueba Árabes en Libertad y entrega de premios. Finalmente el sábado 21 a la hora 19, se llevará a cabo la Gala de Caballos Árabes, con la entrega de los Premios Anuales y la venta de 12 animales seleccionados, a cargo de Zambrano & Cía.

La entrada es gratuita con acceso a las gradas, los 3 días, incluyendo la gala y remate. Asimismo habrá mesas VIP disponibles. Los días jueves y viernes, la mesa VIP de 8 personas cuesta US$ 80; el living 6 personas US$ 80 y la mesa coctel 2 personas US$ 50 (más IVA). El sábado la cena US$ 50 por persona todo incluido. Por reservas comunicarse con Valentina – 099 221 532.

