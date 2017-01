Dutra: “Una planta nos bajó el precio del ganado por sobrerendimiento en el dressing”

Foto: El País

“Nos parece un disparate”, aseveró Alejandro Dutra. El director del escritorio Dutra Rematadores aseguró, en Valor Agregado en Carve, que “una planta de las grandes y con perfil exportador nos bajó el precio del ganado por sobrerendimiento en el dressing”.

Dutra explicó que habían cerrado el negocio con la industria, que no quiso dar el nombre porque están en negociaciones con la empresa, en US$ 2,65 en segunda balanza por vacas, y “nos hicieron la liquidación en US$ 2,60 porque habían rendido más por el nuevo decreto del dressing máximo”.

La implementación, que comenzó a regir a partir del 2 de enero en todas los frigoríficos del país, determina una lista de estructuras máximas que se pueden retirar durante el proceso de dressing. Esta operativa, según confirmaron industriales, consignatarios y analistas, provocó un aumento del rendimiento entre 1% y 2% dependiendo de la planta.

El consignatario indicó que el productor va a recibir US$ 2,65 por kilo de carne como corresponde, pero es un “disparate trasladar el rendimiento del ganado al precio, cuantificar en cinco centavos y avisar después que esté faenado”. Asimismo Dutra dijo que “si de acá en adelante la planta dice que pasa menos centavos porque el ganado rinde más, allá ellos, pero hacerlo con negocios que estaban arreglados y cargados es una locura”.

Por último contó que el tema no está cerrado y “estamos esperando tener una novedad desde la directiva de la planta”.

Escuche a Alejandro Dutra: