Rentas forestales en el centro del país superan ampliamente a las ganaderas

Foto: Carve

La fuerte caída de precios de los commodities durante los últimos años, sumado a los problemas climáticos y costos, han provocado un fuerte cambio productivo en algunas zonas del país. Para Luis Aparicio Andrade, director del escritorio Andrade Rodríguez Ltda., en el centro del país se ha dado una importante transformación de la agricultura a la ganadería o forestación.

El empresario explicó que los únicos campos agrícolas que continúan produciendo son “los campos buenos. Esos grupos de agricultores que manejan campos de media tabla hacia abajo los fueron entregando todos y ya no están más”. Andrade contó que ese traspaso ha favorecido a la forestación que ha ingresado de buena manera con rentas que superan ampliamente a las ganaderas.

Mencionó que las rentas para campos ganaderos “están más cautelosas” porque “los números para la ganadería desde hace tiempo no están siendo grandiosos”, por tanto, “es necesario ser precavidos, tener criterio, gastar lo necesario y ser muy finos para mantenerse en el campo”, señaló Andrade. Además indicó que los precios están en el eje de los US$ 70 a US$ 85 por hectárea, “más de eso no paga la gente que se anima a seguir trabajando en los campos”.

Por otro lado, las rentas forestales la zona de Durazno, donde los fletes son menores frente al Norte, pueden alcanzar hasta los US$ 185 por hectárea y es una diferencia muy grande en comparación con la ganadería. “Indudablemente que las rentas ganaderas ni pican con las agrícolas y forestales, pero sigo creyendo que la ganadería es necesaria en este país. Los negocios son muy distintos, yo soy muy tradicionalista, pero en el negocio la plata manda”, aportó.

Por último, Luis Aparicio Andrade dijo que el anuncio de la construcción de una tercera planta de celulosa en el centro del país ha dinamizado los mercados. “Las inversiones ya se notan, el mercado está tonificado y la gente trata de ampliar sus superficies forestales”.

Escuche a Luis Aparicio Andrade: