Nario (DINAMA): “Si Marcelo Tinelli no se hubiera presentado voluntariamente, no habríamos podido sancionarlo”

“La infracción que cometió el presentador argentino Marcelo Tinelli solo fue detectada a través de las redes sociales, no fue producto de un proceso administrativo realizado por un inspector de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) y por eso no se le confiscaron los cuatriciclos”, dijo a Inicio de Jornada el titular del organismo, Alejandro Nario.

“Si Tinelli no hubiera concurrido voluntariamente, no hubiéramos podido sancionarlo porque no medió la acción de un inspector”, admitió.

Por otro lado, dijo que se está evaluando la sanción que se le impondrá a la empresa cervecera que afectó las dunas del balneario Buenos Aires en Punta del Este.