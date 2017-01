Secco sobre la trazabilidad: “Es una estrategia país y la seguiría defendiendo”

Foto: El País

“Es cierto que la trazabilidad es complicada, genera costos, operativamente es engorrosa y tiene un soporte pesado, (…) pero la diferenciación es una necesidad que tenemos que buscar permanentemente”, aseguró Marcelo Secco, CEO de Marfrig para el Cono Sur, tras ser consultado sobre los beneficios de la trazabilidad al competir en los mercados internacionales.

El empresario explicó que este sistema “es una estrategia país y la seguiría defendiendo (…) porque en varias oportunidades nos ha sacado de los pelos en Estados Unidos y en China, por ejemplo; son argumentos que se ponen arriba de la mesa y se valoran”. Asimismo, agregó que actualmente “sabemos lo que cuesta el sistema, pero lo que no sabemos es qué pasaría si no está”.

Secco remarcó que Uruguay tiene la necesidad de vender al exterior aproximadamente el 80% de la carne que se produce, de cada 100 animales que se faenan 80 son los que se exportan; por tanto, “la diferenciación sigue siendo una necesidad que debemos buscar” y la trazabilidad ha permitido “generar negocios de diferenciación como el Never Ever, que no lo tiene Brasil, pero significan negocios chicos que no le pegan a toda la ganadería del país”.

“La ganadería en Uruguay tienen muchos deberes de accesos, (…) pero Uruguay cuenta con una carta más que la puede defender, más allá de ser un país chico, dominable y sanitariamente estable, que es tener algunos atributos como la identificación individual que permiten garantías adicionales”, afirmó Secco. Debido a esto, el empresario aconsejó “pensar desde el sistema y operadores para simplificar lo más que podamos el sistema sin perder el grado de garantía que otorga”.

Para esto, el CEO de Marfrig dijo que se trata de una “pelea de todos los días y muy desafiante, pero es la tarea que tenemos para defender ese 1.800.000 cabezas que se exportan todos los años”.