Lanas Corriedale continúan a la baja; las superfinas alcanzan los US$ 7,50

La segunda etapa de la zafra lanera se puso en marcha y Australia se mantiene en la misma sintonía que en el anterior semestre: con un fuerte empuje sobre lanas finas y, “desgraciadamente para nuestra producción, con una leve baja en lanas Corriedale”, comentó Martín Villaronga.

El representante de Victorica & Asociados aseguró, en Valor Agregado en Carve, que en Australia y en el mercado local ya se han vendido más de la mitad de la zafra de lanas finas, por la cual se observó una mayor demanda durante los últimos seis meses.

En cuanto a precios promedios para el arranque de la segunda etapa de la zafra, que todavía no tiene actividad y no hay referencias de negocios, rondan los US$ 2,50 a US$ 3 las lanas Corriedale y algo superior por lanas grifas verdes. Las lanas Ideales y Merino gruesas cotizan US$ 6,50 a US$ 6,80, mientras que las superfinas US$ 7 o US$ 7,50, destacó Villaronga.

El operador comentó que el mayor remanente es por lanas gruesas donde no se colmó las expectativas. “Hoy hablar de US$ 2,50 para Corriedale cuesta y es la realidad, hay muchos (productores) que han vendido, sobretodo el productor chico”. En su opinión, deben haber muchos lotes Corriedale guardados que “no están ni cerca de venderse abajo de los US$ 3”, por lo que, si no mejoran sustancialmente los valores, éstos no se vendan en esta zafra. Agregó que volcarse a la venta en las lanas finas ha sido el común denominador.

Villaronga expresó que somos un mercado muy chico y somos tomadores de precios, por lo que “estamos esperando que China vuelva a actuar sobretodo el mercado interno”.

Escuche a Martín Villaronga: