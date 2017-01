Estiman que los valores del ganado gordo tenderán a estabilizarse

Foto: El Observador

Las lluvias de las últimas semanas han favorecido de buena manera a los productores para sumar kilos en los ganados, también si se tiene en cuenta las vacaciones de verano, el arranque del año ha mostrado una baja actividad en el mercado con una menor oferta.

“Esta escasez de oferta, donde es superada por la demanda, llevó a que los valores se vayan fortaleciendo”, comentó Alejandro Zambrano. Sin embargo, el director de Zambrano & Cía. dijo en Valor Agregado en Carve que para las próximas semanas los precios van a tender a estabilizarse a medida que el intercambio entre la oferta y demanda aumente.

La Asociación de Consignatarios de Ganado se reunió en la noche de ayer y publicó aumentos promedios de precios en todas las categorías de ganado gordo: el novillo cotizó US$ 2,94 (+7), la vaca US$ 2,67 (+7) y la vaquillona US$ 2,79 (+7). Para Zambrano esta referencia “es un fiel reflejo de lo que está pasando en el mercado al día de hoy”. Agregó que “son valores promedios acertados” pero también se pueden conseguir algunos centavos más por lotes de punta.

Por último, Alejandro Zambrano reiteró que para la segunda quincena de enero y las primeras semanas de febrero sería razonable que los precios tienden a equilibrarse por el mayor flujo de ganado. De todos modos, aseguró que “va a ser el mercado quien defina los próximos valores”.