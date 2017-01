“Todavía hay ethion en el mercado, los productores lo utilizan en baños”

Foto: El País

“Hay que encontrar una solución clara del uso del ethion, (…) todavía está presente en el mercado, principalmente en la frontera”, señaló Diego Lussich. El presidente de Productores Ganaderos del Uruguay (Progan), cooperativa que engloba a más de 350 productores de todo el país dedicados a la producción de ganado a pasto, dijo que la problemática del ethion “es un tema que Uruguay debe encarar en conjunto y las autoridades deben tomar un rol más decisivo”.

Lussich explicó, en Valor Agregado en Carve, que “la garrapata continúa siendo un problema importante en la ganadería” y “no se puede seguir discutiendo si se va a reincorporar o no” el específico veterinario, sino que es necesario “buscar soluciones por otro lado y no usar más el producto” si queremos vender carne en mercados que tienen ciertas exigencias.

“Hoy no se cuenta con el producto, pero está en el mercado. Hay productores que todavía lo utilizan en los baños”, comentó el cooperativista. Agregó que para erradicar el específico se debe hacer un trabajo en conjunto y no señalar con el dedo a nadie, “por el momento no ha aparecido una solución clara que dijera cuál es el tiempo de espera, queremos conocer el informe del ministerio (MGAP) con los resultados de los análisis”.

Desde la comisión que se encarga de las pruebas oficiales de potencia del específico, comentaron a Rurales – El País que los resultados ya se conocen y se estaría publicando por parte del Ministerio de Ganadería en las próximas semanas.

