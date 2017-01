“Se han concretado negocios de hasta US$ 3 por novillos gordos”

El mercado de haciendas gordas “continúa manteniendo una firmeza de precios destacable y no hay indicios de que cambie en lo inmediato”, comentó Gustavo Basso. El consignatario de ganado de Florida dijo, en Valor Agregado en Carve, que en esa zona del país “han habido negocios de US$ 3 por novillos de puntas y destacados y de US$ 2,65 por vacas especiales superpesadas, superando en algún caso ese guarismo cuando reúne condiciones que favorecen a la industria”.

Explicó que esos precios “no son sostenibles en el largo plazo”, sino que “obedecen a una situación coyuntural y no estructural”. De todos modos, agregó que durante los próximos días los valores “no van a perder la firmeza que están señalando en estos momentos por la escasez de oferta”.

“Las industrias saben que no pueden presionar un mercado que está vacío”, comentó Gustavo Basso. Además, contó que las plantas que siguen desarrollando negocios de exportación ya tienen importantes compras realizadas de semanas anteriores a entregar en las siguientes. Sin embargo, el consignatario indicó que la faena va a continuar con niveles muy reducidos y limitados, similares a la última actividad del año que alcanzó 36.893 animales, para minimizar la puja por los pocos ganados que se ofrecen y no se genere una suba incontrolable para la industria.

Por otro lado, las lluvias de las últimas semanas “han beneficiado al productor, quien está experimentando una situación de desahogo y no tiene apuros”. Basso dijo que la oferta está reducida, pero eso no significa que los ganados no estén preparados. Señaló que habrá que esperar al retorno de las vacaciones para ver el potencial de ganado disponible que permita superar la faena de este año.

