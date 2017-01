El ganado gordo no aparece a valores actuales y los empuja hacia arriba

Foto: El Observador

El factor climático ha venido acompañando el campo uruguayo con abundantes precipitaciones en todo el territorio. En este sentido, Juan Brea Saravia, principal del escritorio Brea Saravia, expresó en Valor Agregado en Carve, que “lo que nos está faltando es ganado gordo, no aparece el ganado que la industria necesita y se ve reflejado en los precios que se mueven hacia arriba”.

Si bien la última semana no se puede mirar, porque en opinión del consignatario en las fiestas siempre se complica (hay días que no se trabaja o se trabaja menos), “la presión vendedora de algunas semanas atrás se terminó”. Según Brea Saravia, hoy en día ya no está la necesidad de vender de hace un mes o un mes y medio atrás; “la realidad de hoy es que no se consiguen los ganados poniendo 5 o 6 centavos más arriba de la mesa”, agregó.

Los precios que se manejan hoy para el novillo gordo es de US$ 2,87, las vacas gordas US$ 2,60 y las vaquillonas US$ 2,72. Según el operador, estamos en un momento en el cual el que tiene ganado para vender lo tiene que hacer valer. Indicó que “los ganados que tenemos en estos momentos, pasando US$ 2,60 la vaca o US$ 2,85 el novillo no los conseguimos, eso es una realidad. Los productores a esa plata no quieren conversar”.