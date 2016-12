Leche en polvo entera podría cotizar US$ 3.800 por tonelada en 2017

Foto: El País

Después de dos años con fuertes complicaciones en la lechería del país, desde el Instituto Nacional de la Leche (Inale) prevén buenas perspectivas de precios para el primer semestre del 2017, confirmando la tendencia alcista de los últimos seis meses de este año.

“Creemos que para 2017 vamos a tener una tendencia positiva en el mundo con valores competitivos para producir leche”, aseguró Mercedes Baraibar. La economista de Inale explicó que la estabilidad de buenos precios se debe por la restricción de la producción de leche de los países exportadores y un fortalecimiento de la demanda.

La experta señaló que la demanda va a depender, para la leche en polvo entera, del comportamiento de la Unión Europea, mientras que para los quesos, de cómo opere Estados Unidos en los próximos meses.

Baraibar dijo que proyecciones del mercado internacional prevén un incremento en el valor de la leche en polvo entera, alcanzando cotizaciones de hasta US$ 3.800 por tonelada. Comentó que “en el segundo semestre se estabilizaría en US$ 3.400 por tonelada (…) pero el promedio anual sería de US$ 3.600 por tonelada”.

Actualmente, la neozelandesa Fonterra en su último remate estabilizó el valor de la leche en polvo entera en US$ 3.568 por tonelada. En cuanto a la posibilidad de captar esos precios para exportar el producto, la analista de Inale dijo que “Uruguay siempre ha comercializado en valores similares a los de Fonterra”, por lo que si se mantienen, “vamos a poder llegar a esos precios, siempre dependiendo del sostenimiento de los valores”.

Informe. El Instituto Nacional de la Leche publicó un informe del sector, a modo de balance, durante el 2016. El informe indica que durante el 2016 Uruguay facturó US$ 570 millones por concepto de exportaciones de lácteos, 11% por debajo frente al año pasado.

El productor remitió a planta 1.791 millones de litros (-10%) y recibió $ 8,2 y US$ 0,27 promedio durante los doce meses del año. La baja frente al 2015 fue de 2% en pesos y 15% en dólares.

Finalmente, el informe indica que se enviaron 112 mil vacas lecheras a faena, un aumento del 1%.