Uruguay se posicionó como segundo proveedor de carne vacuna a Europa

Foto: Rurales El País.

De acuerdo al informe publicado por el analista argentino, Ignacio Iriarte, sobre los volúmenes y valores medios de carne vacuna exportada al mercado europeo durante los primeros nueve meses del año, Uruguay es solamente superado por Brasil en cuanto a volumen y por Estados Unidos en precios.

“Uruguay ha colocado en estos nueve meses una cantidad muy importante de carne (36.600 toneladas) en el mercado europeo, transformándose en este periodo en el segundo proveedor (15% del volumen total) por detrás de Brasil que representa el 43% del total”, comentó Rafael Tardáguila.

El director de Tardáguila Agromercados dijo, en Valor Agregado en Carve, que “es un volumen realmente importante y que supera en más de 4 mil toneladas a lo que ha enviado Argentina en el mismo periodo que fueron 32.141 toneladas. El experto señaló que “estas 36.600 toneladas equivalen a la suma de, por un lado, la cuota 481, y por otro, la cuota Hilton, más lo que pueda ir por fuera de los dos cupos”.

El valor medio que figura de importación de la carne uruguaya al mercado europeo también supera al de Argentina: US$ 7.565 la uruguaya, US$ 7.162 el producto argentino. Tardáguila destacó también que el valor medio uruguayo es más de US$ 3.000 por tonelada superior al valor exportado por Brasil, US$ 4.400 por tonelada. Por lo tanto, “Uruguay logra un sobreprecio significativo respecto a la cotización brasilera”.

Respecto a Paraguay, su valor medio es de US$ 5.900 por tonelada, “es un volúmen muy chico, Paraguay tiene una cuota de 1.000 toneladas de Hilton y recién se está reinsertando en el mercado europeo”, dijo el director de Faxcarne.

Rafael Tardáguila aseguró que también es interesante ver el nivel medio exportado por Estados Unidos, que representa un 6% del volumen total; una cotización de US$ 9.242 por tonelada. “Supongo que todo este volumen es el que forma parte de la cuota 481”, expresó el analista. Respecto a la toneladas, estimó que deben ser entre 14.500 o 15.000 que EE.UU ha colocado en Europa en los primeros 9 meses del 2016.

Finalmente, indicó que el valor medio del producto australiano también es menor al de Uruguay, por lo que, “realmente tiene un destaque, no solo en el volumen sino también en el valor medio”.