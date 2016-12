Un respiro para la cuota 481: “EE.UU. y UE no van a concretar TLC en 2017”

Foto: AFP

Un tema que ha estado rodeado de incertidumbre durante las últimas semanas es el futuro de la cuota 481 y la posibilidad de que Uruguay quede fuera de este cupo el próximo año. El contingente de 46 mil toneladas de carne de alta calidad y libre de aranceles para ingresar al bloque europeo, surgió como compensación de la Unión Europea con Estados Unidos, donde posteriormente ingresaron otros países, entre ellos Uruguay.

Según informó el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Federico Stanham, uno de los motivos por el que se puede ver comprometida la cuota 481 el próximo año, es la concreción de un tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos y la Unión Europea. Para Gonzalo Oleggini, licenciado en Negocios Internacionales e Integración, un acuerdo comercial entre esos bloques “no se va a concretar en 2017”, dado que el objetivo del nuevo presidente norteamericano, Trump, “es de no seguir negociando acuerdos comerciales, es más: frenar los acuerdos comerciales que está negociando”.

Oleggini explicó, en Valor Agregado en Carve, que la plataforma del candidato republicano “trata de frenar todo el proceso de regulación y de procesos comerciales que existen hoy en el mundo, inmersos en definitiva, en el proceso de globalización”. Con esto, remarcó que el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea “está muy lejos determinarse y aprobarse, diría que está más cerca de desaparecer que de afianzarse”.

“La visión de Trump es ir cerrando todo eso, o por lo menos tratar de reorganizar la cancha, porque según él, el proceso de globalización se ha desbordado”, indicó Oleggini. El experto señaló que la preocupación más grande que tiene hoy Estados Unidos -y cree que es lo que va afectar al mercado global- es reducir el déficit de US$ 300 mil millones con China y de US$ 60 mil millones con México. Además agregó que “lo que Trump quiere es reducir esa brecha para generar más empleos en Estados Unidos y eso es un mensaje de no a las negociaciones de acuerdos bilaterales; que ya estaban de por sí cayendo”.

Negociaciones del Mercosur. Otro tema importante, que destacó el director de frigorífico Pando, Eduardo Urgal, en una reunión que mantuvo con la Asociación de Consignatarios de Ganado, fue la necesidad de pensar como prioridad un acuerdo comercial Mercosur – Unión Europea antes de negociar con China, ya que se podría colocar mayores volúmenes de carne a un mejor valor.

En opinión de Gonzalo Oleggini, en este escenario no se va poder terminar algún acuerdo comercial, ni en el corto ni en el mediano plazo: “el acuerdo con la UE está en el freezer, y con China difícilmente llegue a buen puerto; quisimos invitarnos a esta fiesta pero nos quedamos afuera”.

En la lista de prioridades de la Unión Europea “estamos en un cuarto o quinto lugar”; Europa tiene una crisis política muy grande, por lo que para Oleggini, difícilmente se avance en las negociaciones. De igual forma, el experto insistió en que “no podemos negociar un acuerdo pensando solamente en un sector. Creo que tenemos que pensar un acuerdo comercial de largo plazo, de economía en general y no de un área en particular”.

Escuche la entrevista con Gonzalo Oleggini: